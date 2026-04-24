Il sindaco | il presidio Asl sarà potenziato e non declassato

Il sindaco ha dichiarato che il presidio sanitario di Teverola non subirà declassamenti, ma sarà soggetto a una riorganizzazione che prevede l'aggiunta di più servizi per i cittadini. La comunicazione è arrivata in risposta alle voci di un possibile ridimensionamento della struttura. La nuova configurazione dovrebbe garantire un miglioramento dell’offerta assistenziale senza ridurre le prestazioni fornite alla popolazione locale.

“Il presidio Asl di Teverola non sarà declassato, ma riorganizzato fornendo più servizi sanitari ai nostri cittadini”. Sono queste le parole del sindaco di Teverola, Gennaro Caserta. Il primo cittadino interviene dopo le polemiche sollevate dalle opposizioni per il trasferimento, ordinato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Chiusura presidio Asl, l'affondo di Teverola Sostenibile: "Il sindaco recita la vittoria sulle macerie dei servizi" Ufficio postale a Roccadaspide, il sindaco scrive all'Agcom: "Va potenziato"Il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano ha inviato un’istanza ai vertici dell’Agcom, in particolare al presidente, al direttore dei Servizi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Teverola, servizi sanitari trasferiti a Sant’Arpino: scontro politico sul futuro del presidio Asl; Un presidio per il diritto alla salute; Solarussa, emergenza medici: ambulatorio ridotto a 5 ore settimanali. Barracelli a presidio delle code; Pronto soccorso di Guardiagrele: dai sindaci del comprensorio appello per l'assunzione di personale medico. Teverola, stop a prelievi e vaccini: Sostenibile attacca il sindaco su chiusura servizi AslTeverola (Caserta) - Dal 27 aprile il presidio sanitario cittadino perderà il punto prelievi e il centro vaccinale, segnando un ridimensionamento che ... pupia.tv Teverola, servizi sanitari trasferiti a Sant’Arpino: scontro politico sul futuro del presidio AslTeverola (Caserta) - Dal 27 aprile cambierà la geografia dell’assistenza sanitaria sul territorio: diversi servizi alla persona finora erogati nella struttura ... pupia.tv Arrestato e sospeso dal servizio dipendente Asl: «Timbrava, poi pranzi a ristorante e shopping» - facebook.com facebook Decreto Schillaci, nella bozza i liberi professionisti possono diventare dipendenti pubblici per la Asl. I medici di base protestano x.com