Chiusura presidio Asl l' affondo di Teverola Sostenibile | Il sindaco recita la vittoria sulle macerie dei servizi

Il gruppo consiliare “Teverola Sostenibile” ha espresso critiche sulla chiusura dei servizi essenziali presso il presidio sanitario locale. Rappresentanti del gruppo, tra cui due consiglieri, hanno commentato con fermezza questa decisione, sostenendo che il sindaco si sia presentato come vincitore, anche se i servizi sono stati ridimensionati o sospesi. La questione ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla perdita di servizi fondamentali.

Un declino silenzioso mascherato da parata trionfale. Il gruppo consiliare “Teverola Sostenibile”, nelle persone di Alfonso Fattore e Giusy Caputo, interviene con durezza sulla chiusura dei servizi essenziali del presidio Asl cittadino. “A decorrere dal 27 aprile, Teverola perderà ufficialmente.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Controllo dei Carabinieri in Rsa a Napoli, attivata Asl per la chiusura per gravi irregolarità “Inno all’amore sano”: incontro contro la violenza sulle donne a TeverolaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un momento di... Altri aggiornamenti Si parla di: Teverola. Presidio ASL, Sostenibile: Caserta recita vittoria sulle macerie dei servizi; Teverola perde i servizi ASL Caserta. Teverola, servizi sanitari trasferiti a Sant’Arpino: scontro politico sul futuro del presidio AslTeverola (Caserta) - Dal 27 aprile cambierà la geografia dell’assistenza sanitaria sul territorio: diversi servizi alla persona finora erogati nella struttura ... pupia.tv