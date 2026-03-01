Ufficio postale a Roccadaspide il sindaco scrive all' Agcom | Va potenziato

Il sindaco di Roccadaspide ha scritto all’Agcom chiedendo di potenziare l’ufficio postale locale. La missiva è stata inviata anche al Prefetto di Salerno e ai vertici dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con l’obiettivo di evidenziare le esigenze del servizio postale nella comunità. Nessuna motivazione o commento aggiuntivo è stato reso noto.

Il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano ha inviato un'istanza ai vertici dell'Agcom, in particolare al presidente, al direttore dei Servizi Postali e ai Commissari dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviandola anche al Prefetto di Salerno Francesco Esposito, al Direttore.