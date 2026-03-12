Oh levate quell’acqua ferma! Il sindaco dichiara guerra alle zanzare rompiscatole

Il Comune di Arezzo ha annunciato un’operazione per contrastare la presenza di zanzare, dopo aver ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini. Il sindaco ha comunicato ufficialmente l’avvio di interventi per eliminare le aree di ristagno d’acqua e ridurre la proliferazione degli insetti. La decisione è stata presa in seguito ai reclami riguardanti il fastidio causato dalle zanzare nelle ore serali e notturne.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Arezzo – Basta con 'ste zanzare che ti ronzano nell'orecchio alle tre di notte manco fossero motorini truccati. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato un'ordinanza bella tosta per dare un taglio alla faccenda: guerra dichiarata a zanzara tigre, zanzara comune e tutta la parentela pungente. In soldoni, fino al 30 novembre cittadini, condomìni, commercianti, ortolani e chiunque abbia un pezzo di terra o un balcone dovranno stare attenti a non lasciare in giro acqua ferma. Perché per le zanzare è come un resort a cinque stelle: arrivano, fanno famiglia e poi vengono a fare aperitivo.