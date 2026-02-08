Il Comune | Lo stadio Maradona può mantenere anche senza il Napoli Daremo una mano a De Laurentiis a fare il suo stadio

Il Comune di Napoli conferma che lo stadio Maradona può funzionare anche senza il Napoli. Il progetto di ristrutturazione va avanti e l’amministrazione si impegna a supportare De Laurentiis nel realizzare il suo nuovo stadio. Intanto, dalla Figc e dalla Uefa arrivano segnali positivi: entro luglio dovrebbe essere pronto il progetto, che rispetta tutti i parametri richiesti.

Pasquale Granata a Radio Crc: «Stadio Maradona? Reazione molto positiva di Figc e Uefa: entro luglio sarà chiuso il progetto, tutti i parametri rispettati. Capienza inalterata durante i lavori. De Laurentiis? Aspettiamo di capire la posizione del club, entro luglio ci sarà il progetto definitivo: nel caso di silenzio, andremo avanti comunque. I lavori dal 2027 al 2030 per il Maradona. Nuovo stadio di De Laurentiis? Glielo facciamo fare velocemente se individuata l’area! ‘Maradona’ indipendentemente economicamente da un eventuale nuovo stadio. Pronti ad aiutare All per un nuovo impianto» Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato informato di tutto riguardo ai lavori e alle decisioni sullo Stadio Maradona.

