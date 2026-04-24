Nelle ultime due giornate di Prima Categoria, nel girone F, l’Only Sport Alfonsine di Vincenzo D’Amico cerca di ottenere il secondo posto, attualmente distante solo due punti. La squadra affronta il derby contro il Frugesport, che ha già conquistato la salvezza. D’Amico, con 13 gol, rappresenta un punto di riferimento per la squadra. La stagione sta per concludersi, con diversi verdetti ancora da definire.

Ultime due giornate in Prima Categoria, con tanti verdetti ancora da decretare. Nel girone F l’ Only Sport Alfonsine di bomber Vincenzo D’Amico (13 gol, nella foto) vuole il secondo posto che ora dista appena 2 punti e gioca il derby col Frugesport, già salvo. Partita dura per la Stella Rossa che fa visita al già promosso Copparo mentre il Savarna, se vince le prossime 2 gare (con Cotignola e Bando) è sicuro di giocare i playoff. In coda il Real Fusignano si gioca tanto a Pontelagoscruo. Nel girone G, Fosso Ghiaia e Virtus Faenza sono potenzialmente in zona playoff (rispettivamente 5ª e 6ª), ma il distacco dalla seconda è talmente consistente da escludere già aritmeticamente la post season.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Savarna a caccia di un posto al sole Savio, bastano 2 punti

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