Caccia al bomber Zini e Cericola un posto al sole

Nella serie D, Sparacello dell’Aquila ha segnato ancora, mantenendo il primo posto in classifica con 31 reti, mentre il suo compagno di squadra Di Renzo segue a distanza. La squadra dell’Aquila, tuttavia, continua a perdere partite. Nel calcio dilettantistico, i movimenti tra i bomber sono vivi e le reti continuano a essere decisive, con protagonisti che cercano di distinguersi.

Pongetti Movimenti tra i bomber del calcio dilettantistico. In serie D segna ancora Sparacello dell’Aquila, che rimane solo al comando staccando il compagno di squadra Di Renzo: 31 reti in due, ma la loro squadra continua a perdere. Kouko dell’Ancona perde il terzo posto sul podio dove rimane solo il quarantenne Infantino del Notaresco ma poco importa perché i dorici trovano i pesantissimi gol di Zini e Cericola contro la Maceratese, rimangono per la prima volta soli al comando ed ora vedono anche gli stessi Cericola e Zini, saliti a 8 gol, tra i migliori marcatori del girone F. In Eccellenza torna al comando da solo Cordella della Fermignanese, salito a 12 reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caccia al bomber. Zini e Cericola, un posto al sole Finale al "Del Conero", Ancona-Maceratese 4-0 | Dorici travolgenti: Zini, Cericola e Teraschi griffano il poker - LA CRONACAMinuto 94: TRIPLICE FISCHIO, ANCONA-MACERATESE 4-0Minuto 92: “Del Conero” tutto in piedi per salutare l'uscita dal campo di un monumentale Gerbaudo,... Serie D, Ancona-Maceratese 3-0: squadre al riposo, dorici travolgenti con la doppietta di Zini e il gol di Cericola - LA DIRETTALa formazione di mister Maurizi, al comando della graduatoria del Girone F, riceve la visita della "Rata" desiderosa di vendicare l'1-5 subito... Altri aggiornamenti su Caccia al bomber Zini e Cericola un.... Caccia al bomber. Zini e Cericola, un posto al solePongetti Movimenti tra i bomber del calcio dilettantistico. In serie D segna ancora Sparacello dell’Aquila, che rimane solo al comando ... ilrestodelcarlino.it Caccia al bomber. Un’annata d’oro per PierandreiLa doppietta di Zini fa sognare l’Ancona, quella di Sparacello tiene vive le speranze dell’Aquila, quarto nel girone F di serie D proprio dietro Ostiamare, Ancona e Teramo ma con i due bomber del ... ilrestodelcarlino.it