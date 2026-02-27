Sfida d’alta quota per il Savarna Savio ok nel recupero

Il Savarna si prepara a una nuova sfida nel campionato di Prima Categoria, dopo aver recuperato un match importante contro la Fiumanese, concluso con un risultato di 1-0. La squadra si concentra ora sulla partita di domenica, quando affronterà il Santa Sofia, attualmente in fondo alla classifica. La gara si svolgerà in casa e rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica.

Il Savio vince 1-0 il recupero con la Fiumanese e domenica, nel girone G di Prima Categoria ospita il fanalino di coda Santa Sofia. Nel girone F, sfida d’alta quota a Portomaggiore tra Portuense e Savarna come del resto domani a Molinella tra Reno e Only Sport Alfonsine. La Stella Rossa di Federico Innocenti (nella foto) cerca punti playoff nel derby col Real Fusignano. Prima Categoria (22ª giornata, ore 14.30). Girone F (domani, ore 15): Reno Molinella-Only Sport. Domenica: Copparo-Bando, Bubano-Pontelagoscuro, Centro Erika-Consandolo, N. Codigorese-Cotignola, O. Quartesana-Frugesport, P. Etrusca-Savarna (Stadio Bellini, Portomaggiore), St. Rossa-R. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

