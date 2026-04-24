La declinazione della bruttezza e tempi di consegna dell’opera che si allungano, mentre attorno nascono e muoiono altri cantieri. La presunta favola del recupero in dote allo storico Palaveneto cozza con la realtà dei fatti. Quell’opera è poco attraente, almeno allo stato attuale, e non sarà sicuramente pronta entro il 30 giugno prossimo. In effetti lo stesso assessore ai lavori pubblici, rispondendo in aula a un’interrogazione urgente da parte della minoranza di centrosinistra un paio di mesi fa aveva confermato che l’opera non si sarebbe conclusa entro i tempi fissati dal Pnrr, ma sarebbe slittata quanto ad agosto. Come nel caso delle scuole ‘Tombari’ e del Mercato del Piano, anche al Palaveneto i lavori vanno avanti e, dopo un periodo di stasi, hanno fatto evidenti progressi, ma lo stato d’avanzamento è ancora in ritardo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il "sarcofago" Palaveneto. Smontata la mitica insegna. E iniziano i lavori all’Inail

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