Cervia iniziano lunedì i lavori per la nuova rotonda in via XXII Ottobre

Da lunedì, a Cervia, partono i lavori per la nuova rotonda in via XXII Ottobre. La strada sarà temporaneamente chiusa o modificata, in modo da permettere la costruzione del nuovo impianto all’incrocio con via Mazzotti Carli. I residenti e gli automobilisti devono prepararsi a qualche disagio, perché i lavori dureranno fino a quando la rotatoria sarà completata.

Nella giornata di lunedì 9 febbraio 2026 inizieranno anche i lavori di asfaltatura in via Cilea, pertanto potrebbero crearsi alcuni disagi alla viabilità, soprattutto per i residenti A partire da lunedì 9 febbraio e fino al termine dei lavori, la viabilità in via XXII Ottobre sarà temporaneamente modificata per consentire la realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra via XXII Ottobre e via Mazzotti Carli. Per consentire l'allestimento del cantiere sarà necessario operare una conseguente riorganizzazione della circolazione stradale, che sarà indicata sul posto con adeguata cartellonistica.

