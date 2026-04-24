Il ruolo dei cattolici nella Resistenza | conferenza con Alberto Leoni

Martedì 28 alle 20.45 nella sala Melozzo si terrà un incontro pubblico intitolato “Cattolici e Resistenza: testimonianza e sacrificio”, promosso dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro. La conferenza vedrà la partecipazione di Alberto Leoni e si concentrerà sul ruolo dei cattolici durante il periodo della Resistenza, con particolare attenzione alle testimonianze e ai sacrifici compiuti in quel periodo. L’evento si svolge in piazzale Melozzo degli Ambrogi.

Martedì 28, alle 20.45, la sala Melozzo (in piazzale Melozzo degli Ambrogi) ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Cattolici e Resistenza: testimonianza e sacrificio”, promosso dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro. L’iniziativa intende approfondire il ruolo dei cattolici italiani durante gli anni.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione: messa in memoria dei cattolici della ResistenzaIn occasione dell’annuale celebrazione della Festa della Liberazione, anche quest’anno l’Anpi in accordo con il parroco don Franco Capelli,... Leggi anche: Assoluti ep.7 con Alberto Razzetti – Con il Razzo nella giornata dei 50 da Pilato a Di Pietro Contenuti di approfondimento Si parla di: Il ruolo dei cattolici nella Resistenza: conferenza con Alberto Leoni. Il ruolo dei cattolici nella Liberazione: serata di riflessioni storiche a SaluzzoOrganizzata in sinergia da Acli, Azione Cattolica e Comune, l’incontro ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento. Vittorio Rapetti, Gianpaolo Testa e Laura Dalmasso i relatori ... targatocn.it Saluzzo, serata per ricordare il ruolo dei cattolici, laici e sacerdoti, nella lotta di LiberazionePromosso dalle Acli provinciali e dall’Azione Cattolica diocesana, l’incontro si svolgerà martedì 21 aprile alle 20,30 presso la sala degli specchi dell’ex caserma Musso. Ne parlano: Vittorio Rapetti, ... targatocn.it