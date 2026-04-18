Assoluti ep7 con Alberto Razzetti – Con il Razzo nella giornata dei 50 da Pilato a Di Pietro

Nell'ultima giornata degli Assoluti 2026, si è svolta una sessione dedicata alle gare dei 50 metri e dei 400 misti. In questa occasione, un ospite speciale ha accompagnato la discussione, offrendo approfondimenti sulle prestazioni e sulle batterie della giornata. La presenza di Alberto Razzetti ha arricchito l’approfondimento, portando attenzione alle prove di alcuni dei principali protagonisti della manifestazione. La giornata si è conclusa con un’analisi dettagliata delle gare in programma.

Dati Fisiologici e Performance: Come evitare l’overtraining con il Dott. Fiorella Assoluti ep.5 con Marco Pedoja – I giovani rampanti azzurri e nuovo Record per Sara Curtis Ultimo giorno degli Assoluti 2026, oggi in compagnia di un ospite d’eccezione: Alberto Razzetti. Insieme al Razzo analizziamo le batterie nella giornata dei 50 e dei suoi 400 misti. Pari a reti inviolate al Parken Stadium di Copenaghen, teatro della sfida tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Assoluti ep.7 con Alberto Razzetti – Con il Razzo nella giornata dei 50 da Pilato a Di Pietro Assoluti ep.7 con Alberto Razzetti - Con il Razzo nella giornata dei 50 da Pilato a Di Pietro Notizie correlate Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 ranaAperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73. Leggi anche: Assoluti ep.5 con Marco Pedoja – I giovani rampanti azzurri e nuovo Record per Sara Curtis Altri aggiornamenti Si parla di: Assoluti ep. 6 con Filippo Megli - Del Signore vola a Parigi, ottimo D'Ambrosio e le ragaazze dei 50. Assoluti ep.7 con Alberto Razzetti – Con il Razzo nella giornata dei 50 da Pilato a Di PietroUltimo giorno degli Assoluti 2026, oggi in compagnia di un ospite d'eccezione: Alberto Razzetti. Insieme al Razzo analizziamo le batterie nella giornata ... oasport.it Alberto Razzetti vince i 100 farfalla agli Assoluti di RiccioneIl ligure realizza il personale di 5191 e bissa il successo del giorno prima sui 200. Poi annuncia che si cimenterà nelle gare in acque libere ... rainews.it