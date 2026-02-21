Il rossetto nude è tornato di moda | svelate le nuances naturali più belle da indossare questa fredda stagione

Le intramontabili labbra scarlatte avranno anche dalla loro quell’inarrestabile attrattiva da femme fatale, eppure c’è un’alternativa che sa sedurre in modo altrettanto efficace ma decisamente più sussurrato: stiamo chiaramente parlando dei rossetti nude, nel mondo della bellezza tornati sulla vetta delle tendenze in tempi recenti, sulla scia del nostalgico revival del 2016 che stiamo vivendo. Tra skinny jeans, contouring statuario e sopracciglia bold, non potevano certo mancare all’appello le 50 + sfumature neutre con cui ultimare il beauty look in tutta sobrietà. All’incirca. La Tumblr Girl è tornata, e con lei un ingente carico di nostalgia che è impossibile da ignorare.🔗 Leggi su Dilei.it

Addio lip balm e nude look, la GenZ riporta in auge il rossetto rosso: ecco i 10 più belli di sempreNel 2026, la Generazione Z riscopre il rossetto rosso, segnando un ritorno alle tradizioni di eleganza e personalità.

Gli abbinamenti di nuances più eleganti avvistati sulle passerelle di stagione#Primavera-Estate 2026 || Le passerelle dell’estate 2026 mostrano un ritorno deciso ai contrasti di colori.

