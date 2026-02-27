Domenica alle 17, al teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, si tiene un nuovo spettacolo inserito nella rassegna ‘Scalpiti’. L’evento propone una produzione che mette in scena una coppia inaspettata, creando un incontro che può aprire a interpretazioni diverse e stimolare il pubblico a riflettere su temi attuali. La serata si inserisce in un programma ricco di appuntamenti teatrali.

Una strana coppia; inedita, improvvisata, ma futuribile. Domenica alle 17 al teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli va in scena il nuovo appuntamento della rassegna ‘Scalpiti’. Sul palco, a dialogare con Roberto Mercadini, ci sarà Max Collini, leader, voce narrante e paroliere degli ‘ Offlaga Disco Pax ’, band culto dell’indie rock italiano. I due portano in scena ‘ Antifascisti senza retorica ’, spettacolo che prende spunto dall’omonimo libro di Collini e Arturo Bertoldi, per poi improvvisare nella lettura di storie e testi di varia natura. I biglietti sono in vendita sul sito di Liveticket. Collini, come ha conosciuto Mercadini? "Circa cinque anni sono andato a un suo spettacolo a Cavriago, nello stesso luogo dove esordirono gli Offlaga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’antifascismo è tornato di moda"

Il gusto proibito è tornato di modaNel 1930, mentre l’America faceva i conti con il lato oscuro del Proibizionismo, Roxana B.

Per romanticismo o genialità contabile, è tornato di moda l’album dal vivoTra vinili colorati, edizioni deluxe e boati registrati a dovere, il disco live torna come oggetto di culto e macchina commerciale: non più prova di...

L'ANTIFASCISTA

Temi più discussi: L’antifascismo è tornato di moda; Fratelli d’Italia vuole schedare le scuole: a Bagno a Ripoli torna l’Italia del 1923; Videocamera manomessa e adesivo neofascista sulla porta dell’assessore Luca Blasi: Stavo pranzando coi figli. Non mi fermeranno; Rete Antifascista e Pd contro lo striscione 'L'antifascismo uccide ancora, Justice por Quentin': Si rovescia la realtà.

Antifascismo in Europa: un mosaico di resistenze tra memoria e nuove sfideNegli ultimi anni, il tema dell’antifascismo è tornato al centro del dibattito pubblico europeo. In un contesto segnato dall’avanzata di movimenti e partiti di estrema destra, dal riemergere di ... ilsole24ore.com

Non è opinione è un valore di democraziaParlare di antifascismo non ha bisogno di contraddittorio, perché non stiamo discutendo un’opinione tra le altre. L’antifascismo è il presupposto stesso della nostra democrazia, il fondamento storico ... lanazione.it

Cecco Bellosi, accusato di antifascismo per aver tolto i fiori per Mussolini a Giulino di Mezzegra Domani a Como il processo a carico di Cecco Bellosi, ex brigatista. L’accusa per lui è di danneggiamento a “beni esposti per necessità alla pubblica fede”. Il bene - facebook.com facebook