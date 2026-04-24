Il ritratto di Liliana Segre nella biblioteca comunale di Pontedera

Da oggi, nella biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera, è stato esposto il ritratto di Liliana Segre. Il quadro si trova al primo piano dell’edificio e sarà visibile al pubblico. La presenza del ritratto è stata annunciata dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sul motivo o sulla cerimonia di inaugurazione.

Al primo piano della biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera è visibile, da oggi, il ritratto di Liliana Segre. L'opera, di due metri per tre, è stata realizzata da Pier Toffoletti. È stata donata alla Città di Pontedera dall'artista, in accordo con la Casa d'Arte San Lorenzo.La.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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