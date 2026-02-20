Lettere di scuse e risarcimenti per gli insulti a Liliana Segre

Liliana Segre ha ricevuto lettere di scuse dopo gli insulti ricevuti, che hanno causato grande indignazione pubblica. La motivazione principale deriva dagli attacchi sui social e sui giornali, che hanno ferito la senatrice a vita. In risposta, alcuni hanno già versato somme di denaro in beneficenza, come la Fondazione Memoriale della Shoah. Altre persone hanno proposto risarcimenti tra 500 e 2.000 euro, promettendo anche di dedicare tempo a lavori di pubblica utilità. La vicenda si sta evolvendo con nuove iniziative di riparazione.

Lettere di scuse, soldi già versati in beneficenza alla Fondazione Memoriale della Shoah, altre proposte di risarcimenti, dai 500 ai duemila euro, e l'impegno a fare lavori di pubblica utilità. Così, alcuni hater, accusati di diffamazione aggravata dall'odio razziale per gli insulti via social alla senatrice a vita Liliana Segre, sono usciti dal procedimento o puntano a ottenere la messa alla prova per chiudere il loro capitolo giudiziario, come emerso in un'udienza pre-dibattimentale a Milano. Per tre posizioni è stato dichiarato il non doversi procedere per remissione delle querele, perché hanno già risarcito fuori dal procedimento e si sono scusati.