Il ritorno di Barilari a Foggia | Ho chiesto ai ragazzi di regalarmi altre tre settimane di lavoro

Dopo due mesi e mezzo dall’ultima partita, mister Barilari è tornato ad allenare la squadra a Foggia. La sua riapertura con il club arriva dopo un episodio controverso durante la partita di Caserta, che gli costò l’esonero. Il tecnico ha chiesto ai giocatori di concedergli altre tre settimane di lavoro prima di prendere decisioni definitive. Il ritorno di Barilari segna un nuovo capitolo per il team locale.

Due mesi e mezzo dopo il pomeriggio infausto di Caserta, che gli costò la panchina anche per un arbitraggio alquanto controverso, mister Barilari è di nuovo a Foggia. Nel periodo in cui le strade sua e del Foggia si sono separate, la squadra è caduta rovinosamente fino ad arrivare a un centimetro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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