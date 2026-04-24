Il recupero delle prenotazioni sanitarie in Puglia | contattate oltre 147mila persone in attesa

Nella regione Puglia, le autorità sanitarie hanno avviato un'operazione di recupero delle prenotazioni, contattando oltre 147.000 persone in attesa di esami o prestazioni. Questa iniziativa fa parte di un intervento più ampio per ridurre i tempi di attesa e migliorare l'accesso ai servizi sanitari. Le chiamate sono state effettuate dagli enti del servizio sanitario regionale, che si sono impegnati a gestire le liste di attesa e a garantire un miglior servizio ai cittadini.

Le persone contattate dagli enti del servizio sanitario pugliese, nell'ambito del piano per ridurre i tempi d'attesa dei cittadini rispetto a esami o prestazioni sanitarie prenotate, sono 147.007. Il dato arriva al termine dell'11esima settimana di monitoraggio del piano. I numeri emersi dal.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Puglia, sanità: recupero delle liste di attesa, contattate oltre 135mila persone Decine di migliaia i rifiutiDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: I piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa proseguono, dopo aver superato la scorsa... Puglia, recupero liste di attesa: obiettivo raggiunto e superato, circa 128mila persone contattate SanitàDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanità, ecco come vanno le liste d'attesa in Puglia: aumentano le prestazioni urgenti effettuate entro 3 giorni I NUMERI; Liste d'attesa, avanti con il piano: Ridotti tempi per prestazioni con priorità urgente e breve del 2026; Liste d'attesa, da 3 a 10 giorni le prenotazioni urgenti e brevi; SANITÀ PUGLIA, MENO PRENOTAZIONI URGENTI MA QUASI 1 SU 2 È INAPPROPRIATA. Puglia, sanità: recupero delle liste di attesa, contattate oltre 135mila persone Decine di migliaia i rifiutiI piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa proseguono, dopo aver superato la scorsa settimana il target di recall previsti, le prestazioni anticipate in questi giorni riguardano in percentu ... noinotizie.it Da febbraio esami e visite con codici U e B erogati in tre e dieci giorni sono aumentatiContinuano i piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa della Regione Puglia, dopo aver superato la scorsa settimana il target di recall previsti. Ora, la nuova priorità sono le prenotazioni ... leccesette.it Vieste, torna la Sunny Academy. De Martinis: “Vogliamo far diventare la Puglia un polo nazionale dell’entertainment” Stato Quotidiano #SunnyAcademy Dal 23 al 26 aprile 2026 torna in Puglia la Sunny Academy – Entertainment School, il progetto ideato da S - facebook.com facebook Accordo Aeroporti di Puglia-ITA Airways: potenziati voli da Bari e Brindisi per Linate e Fiumicino x.com