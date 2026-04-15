Salvini sul gas russo | Sensibilità diverse dentro al governo Descalzi non è un putiniano

Il vice premier e leader della Lega ha commentato le discussioni interne al governo sulla possibilità di riutilizzare il gas russo, sottolineando che ci sono opinioni diverse tra i membri dell’esecutivo. Salvini ha inoltre affermato che l’amministratore delegato di Eni non è un sostenitore di Mosca. La questione riguarda la proposta di revocare il divieto di importare gas dalla Russia, con l’ipotesi di un’eventuale revoca del bando prevista per il 2027.

“Se Bruxelles non ci lascia usare i caminetti, almeno ci lasci usare il gas”. Il vice premier Matteo Salvini torna a parlare dell’ipotesi di stop al bando sul gas russo dal primo gennaio 2027, evocata dall’ad di Eni Descalzi, ma frenata ieri dalla premier Giorgia Meloni. “Chiedersi se quattro anni di sanzioni contro la Russia hanno messo più in difficoltà la Russia o l’Europa è una domanda oggettiva – ha aggiunto Salvini – e dire come ha detto l’ad di Eni, che non è un putiniano sovversivo, che dal primo gennaio 2027 non possiamo permetterci di fare a meno del gas liquido dalla Russia è oggettivo”. L'articolo Salvini sul gas russo: “Sensibilità diverse dentro al governo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini sul gas russo: “Sensibilità diverse dentro al governo. Descalzi non è un putiniano” Notizie correlate Eni, l’appello di Descalzi all’Europa: «Stop al bando sul gas russo»Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ritiene che «sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi... Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salvini: riaprire a gas russo a conflitto terminato, nessun piano sul razionamento di carburante; Salvini annacquato. Frena su remigrazione e gas russo. Romeo: L’evento di Milano? Io in piazza per il nord; 4 di sera Weekend: Salvini: Il gas russo potrebbe risolvere l'emergenza Video; Il signor FederPetroli che, come Salvini, vuole il petrolio russo: ritratto di un fantasma. Salvini sul gas russo: Sono pienamente d’accordoIl ministro Salvini ha preso posizione in merito al gas russo, dimostrando un approccio del tutto favorevole. Dopo essersi opposto all’attacco di Trump al Papa, Salvini si è espresso nei confronti di ... newsmondo.it Guerra in Iran, Salvini: Lockdown energetico? No al razionamento o alla chiusura delle scuole. Meglio riaprire il gas russoIl vicepremier: Con Giorgetti ragioniamo sul blocco del conto energia, del conto bollette, luce, gas e gasolio al pre-guerra Iran per tutto il 2026 ... dire.it Salvini: "Per Trump la guerra in Iran è finita parecchie volte..." - facebook.com facebook Durissima dichiarazione di condanna degli attacchi di un leader straniero a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, da parte del sovranista Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio: x.com