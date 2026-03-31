Scure del governo su Transizione 5.0 | con il taglio del 65% degli incentivi promessi l’esecutivo perde anche il sostegno degli industriali

Il governo ha approvato il decreto legge n. 38 il 27 marzo 2026, che prevede un taglio del 65% degli incentivi previsti per il programma Transizione 5.0. Dopo la pubblicazione, Confindustria ha commentato pubblicamente il provvedimento, criticando le modifiche e annunciando la propria posizione contraria. La decisione ha suscitato reazioni nel settore industriale, che ha espresso disappunto rispetto alle nuove disposizioni.

Transizione 5.0 tagliata del 65%, promesse tradite, tre scioperi precettati: il catalogo di chi ha smesso di fidarsi di Palazzo Chigi. Il 27 marzo 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge n. 38. In meno di ventiquattr’ore Confindustria lo ha smontato. Gli incentivi del piano Transizione 5.0 sono stati tagliati del 65 per cento, in modo retroattivo, su aziende che avevano già investito fidandosi delle rassicurazioni dell’esecutivo. Il credito d’imposta che le imprese recupereranno oscilla tra il 12,25 e il 15,75 per cento degli investimenti effettuati. Il fondo della legge di bilancio, che doveva essere di 1,3 miliardi, è stato ridotto a 537 milioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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