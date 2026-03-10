La droga nel garage il viavai sospetto in casa | in manette pusher di Zibido con 4 milioni di euro di hashish

Zibido San Giacomo (Milano), 10 marzo 2026 – Blitz dei carabinieri della stazione di Binasco, che nell'ambito di un'articolata attività di contrasto al traffico di stupefacenti hanno tratto in arresto un cittadino di 36 anni, di Zibido San Giacomo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Movimenti sospetti . L'operazione è scaturita dal monitoraggio di un insolito movimento di persone nei pressi di un'abitazione di via 25 Aprile. I militari, insospettiti dal continuo viavai di soggetti, hanno avviato una mirata attività di osservazione e controllo c he ha consentito di individuare un box utilizzato come deposito per lo stoccaggio della droga.