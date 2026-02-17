Il market della droga è mobile | pusher viaggia in auto con mezzo chilo di hashish

Un pusher di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre guidava una vettura con a bordo mezzo chilo di hashish. Durante un controllo, i militari hanno trovato la droga nascosta nel veicolo, confermando che il giovane si dedicava allo spaccio. La sua auto si spostava frequentemente, rendendo difficile il suo monitoraggio.

Girava in auto con mezzo chilo di droga. A scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno arrestato in flagranza un 26enne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti sono accaduti ad Anzio. Il giovane a bordo del veicolo si è fermato in strada e aveva ceduto una bustina a un pedone in transito. A quel punto, i militari hanno voluto vederci chiaro. Una "postazione mobile" che ha insospettito i militari, i quali hanno voluto procedere a ulteriori verifiche. E il loro intuito non è stato vano. Il ragazzo, infatti, è stato trovato in possesso di 578 grammi di hashish suddivisi in panetti e di 10 grammi di marijuana.

