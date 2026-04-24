Il proselitismo nazista su TikTok e Telegram Dentro la cellula romana di Terza Posizione

Negli ultimi mesi, sono emersi dettagli sulle attività di proselitismo nazista svolte tramite piattaforme come TikTok e Telegram. Le conversazioni su Telegram si concentraono su un gruppo con un’icona che raffigura un martello incrociato a una 'M' stilizzata, mentre sui social network circolano video con simboli come 'NN'. Questi elementi sono stati associati a una cellula romana di Terza Posizione.

Le conversazioni su Telegram, l'icona di un martello che incrocia una 'M' stilizzata, poi i video su TikTok e il simbolo 'NN' che riemerge. A Roma, nelle chat criptate dei giovanissimi, l'ombra di 'Terza Posizione' è tornata a muoversi. Non è più (solo) una questione di vecchi nostalgici della.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate “Avrei fatto di peggio”: dentro la chat di adolescenti che su Telegram celebra l’accoltellatore di BergamoUn fenomeno inquietante si è sviluppato nelle ore successive all’aggressione della professoressa Chiara Mocchi a Trescore Balneario, in provincia di... "Proselitismo neofascista" tra le Forze Armate: la nota dei Ros su La Barriera-AvanguardiaNon una suggestione: come sottolineato in una nota dai carabinieri del Ros, tra gli atti dell'inchiesta che conta 17 richieste di rinvio a giudizio,...