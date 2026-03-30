Avrei fatto di peggio | dentro la chat di adolescenti che su Telegram celebra l’accoltellatore di Bergamo

Nelle ore successive all’aggressione di una docente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, sono emersi messaggi condivisi tra adolescenti su Telegram. In queste conversazioni, alcuni giovani hanno elogiato l’autore dell’attacco e hanno scritto frasi come “avrei fatto di peggio”. Il fenomeno ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno analizzando i contenuti delle chat.

Un fenomeno inquietante si è sviluppato nelle ore successive all’ aggressione della professoressa Chiara Mocchi a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Mentre l’opinione pubblica reagiva con sgomento all’accoltellamento compiuto da un ragazzino di 13 anni, su Telegram nasceva un gruppo dedicato a celebrarlo come un eroe. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la chat non presenta identità riconoscibili: solo profili oscuri e nomi di fantasia proteggono gli utenti che hanno trasformato un episodio di violenza scolastica in un momento di esaltazione collettiva. “Ci ha radunati tutti qui, si è sacrificato per un bene maggiore. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Avrei fatto di peggio”: dentro la chat di adolescenti che su Telegram celebra l’accoltellatore di Bergamo Articoli correlati Incitamento a tagliarsi e ricatti a una coetanea su Telegram: le chat del 13enne che ha accoltellato la sua profEmergono dettagli sconvolgenti dalle chat Telegram del 13enne che ha accoltellato la sua prof a scuola. Dentro il sistema PSL scale: il pericoloso metodo di valutazione dell'aspetto fisico Looksmaxxer, che usano gli adolescenti su TikTokIn tempi recenti un lessico inquietante ha iniziato a circolare con sorprendente disinvoltura tra gli adolescenti di tutto il mondo.