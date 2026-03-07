Proselitismo neofascista tra le Forze Armate | la nota dei Ros su La Barriera-Avanguardia

I carabinieri del Ros hanno reso nota una relazione che riguarda l'inchiesta con 17 richieste di rinvio a giudizio. Secondo quanto riportato, tra gli atti dell'indagine si evidenzia un’attività di proselitismo neofascista tra i militari coinvolti. La nota specifica che questa attività da parte di La Barriera-Avanguardia è risultata “proficua” all’interno delle Forze Armate.

Non una suggestione: come sottolineato in una nota dai carabinieri del Ros, tra gli atti dell'inchiesta che conta 17 richieste di rinvio a giudizio, il proselitismo di La Barriera - Avanguardia Torino tra i militari è stato “proficuo”. Tanto che, nell'arco di mesi, il numero di militari che si sarebbero avvicinati al movimento "è cresciuto”. Questo è ciò che viene evidenziato in una nota del Ros che confluisce in una più ampia inchiesta coordinata sulle attività che si svolgevano all'interno del circolo “Edoras” di via Tibone 2, base logistica degli avanguardisti e posta sotto sequestro all'inizio di luglio 2025. Sarebbero tre i militari che, non indagati in questo procedimento, si sarebbero avvicinati al movimento, individuati per aver frequentato il circolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

“Proselitismo neofascista anche tra militari dell’Esercito”, verso il processo 17 componenti di “La Barriera – Avanguardia Torino”Un ipotizzato proselitismo neofascista che avrebbe raggiunto anche ambienti delle Forze armate.

La Germania approva l’acquisto di droni “kamikaze” per le sue Forze armateLa commissione Bilancio del Bundestag ha approvato l’acquisto di droni “kamikaze” per le Forze armate tedesche ( Bundeswehr ), per un valore iniziale...

Altri aggiornamenti su Forze Armate.

Temi più discussi: Proselitismo neofascista tra le forze armate, inchiesta dei Ros a Torino; Proselitismo neofascista anche tra militari dell’Esercito, verso il processo 17 componenti di La Barriera – Avanguardia Torino; A Torino proselitismo neofascista tra le forze armate: indagine del Ros su La Barriera-Avanguardia; Proselitismo neofascista tra esponenti dell’esercito.

Informativa dei Ros: Proselitismo neofascista nelle Forze armateChiesto rinvio a giudizio per 17 militanti gruppo La Barriera-Avanguardia. Tre militari avrebbero partecipato a eventi nel circolo Edoras ... rainews.it

Proselitismo neofascista tra le forze armate, inchiesta dei Ros a TorinoIl gruppo La Barriera-Avanguardia Torino, i cui attivisti sono stati indagati per reati di apologia del fascismo, hanno fatto proselitismo tra le Forze Armate. E' quanto si riporta in una ... torino.repubblica.it

Una preghiera per il presidente degli Usa e per le forze armate. Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Dan Scavino, ha condiviso un video diventato in breve tempo virale che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump seduto nello Studio Ovale del - facebook.com facebook

“A Torino proselitismo neofascista tra le forze armate”: l'indagine dei Ros x.com