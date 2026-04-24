Il procuratore di Parma | Valuteremo se impugnare l’assoluzione per l’omicidio del primo figlio

Il procuratore capo di Parma ha dichiarato che si valuterà se impugnare l’assoluzione relativa all’omicidio del primo dei due figli sepolti a Vignale di Traversetolo. La sentenza di primo grado ha condannato la madre 22enne a un anno e otto mesi, dopo la conclusione delle indagini che hanno portato al ritrovamento dei corpicini. La procura ha annunciato che deciderà se ricorrere in appello in seguito alla decisione della corte.

Alfonso D'Avino, procuratore capo di Parma, parla con la stampa al termine della sentenza che chiude in primo grado la vicenda dei due bimbi sepolti a Vignale di Traversetolo da Chiara Petrolini, la mamma 22enne ritenuta colpevole a un anno e 8 mesi dal ritrovamento dei due corpicini e condannata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi per la morte del secondo figlio, assoluzione per il primo neonato. Il procuratore: «Una tragedia che non ha forse precedenti e che resta dolorosa e delicatissima»Riconosciute le attenuanti generiche, la richiesta di 26 anni è stata riformulata da un verdetto di condanna a 24 anni e 3 mesi cui seguiranno 5 anni...

Frana a Niscemi ancora in movimento, procuratore Vella: "Valuteremo se ci sono state condotte omissive, l’inchiesta partirà dal 1997"Giovedì verrà conferito l’incarico a tre consulenti tecnici dell’Università di Palermo, che lavoreranno insieme alla polizia per analizzare il...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 22 aprile: incontro Appalti e caporalato; Frana di Niscemi: procuratore Gela, negli ultimi 20 anni non è stato fatto nulla; Bomba contro il tribunale di Ivrea, innalzata la sicurezza; Frana Niscemi, Procuratore capo Gela Indagini preliminari non ancora concluse.

Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi per la morte del secondo figlio, assoluzione per il primo neonato. Il procuratore: «Una tragedia che non ha forse precedenti e ...Questa la sentenza della Corte d'Assise di Parma per la 22enne che ha partorito da sola i due bambini e ne ha sepolto i corpi nel giardino di casa. La Procura aveva chiesto 26 anni. In aula anche il f ... vanityfair.it

Neonati sepolti, il Procuratore capo D’Avino: Valuteremo impugnazione sull'assoluzione per il primo figlio(LaPresse) Il procuratore di Parma, Alfonso D’Avino, a margine della sentenza della corte d’Assise che ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e ... stream24.ilsole24ore.com

Questa la sentenza della Corte d'Assise di Parma per la 22enne che ha partorito da sola i due bambini e ne ha sepolto i corpi nel giardino di casa. La Procura aveva chiesto 26 anni. In aula anche il fidanzato x.com

La sentenza della Corte d'assise di Parma per la 22enne accusata di avere ucciso e sepolto nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo i due figli neonati. Ora torna ai domiciliari. facebook