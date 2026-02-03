Frana a Niscemi ancora in movimento procuratore Vella | Valuteremo se ci sono state condotte omissive l’inchiesta partirà dal 1997

La frana a Niscemi non si ferma. Le autorità hanno deciso di aprire un'inchiesta che riparte dal 1997, per capire se ci siano state omissioni nelle verifiche. Giovedì verranno ascoltati tre consulenti dell’Università di Palermo, che si uniranno alla polizia per analizzare il terreno e capire meglio cosa sta succedendo. La frana si muove ancora, anche se lentamente, e le indagini vogliono fare luce sulle responsabilità.

Giovedì verrà conferito l’incarico a tre consulenti tecnici dell’Università di Palermo, che lavoreranno insieme alla polizia per analizzare il terreno La frana di Niscemi continua a muoversi, anche se con velocità in rallentamento, mentre la Procura di Gela avvia un’indagine che risale fino a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Frana a Niscemi ancora in movimento, procuratore Vella: "Valuteremo se ci sono state condotte omissive, l’inchiesta partirà dal 1997" Approfondimenti su Niscemi Frana Niscemi resta in bilico sulla frana: cosa è successo dal 1997 ad oggi? Da quasi trent’anni Niscemi rischia di sprofondare. Niscemi, anche i satelliti dell’Asi per “guardare” la frana spaventosa: “Ci sono oltre 350 milioni di metri cubi in movimento” La frana di Niscemi si muove con una forza impressionante. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa; Frana a Niscemi, ancora una notte di paura; Niscemi, Ciciliano: La frana ancora in movimento ma la velocità rallenta. Oggi riaperte le scuole - Pm di Gela: su Niscemi non guarderemo in faccia nessuno; Niscemi, la frana ci circonda e le case cadranno: lacrime e preghiere tra le famiglie in fuga. Frana a Niscemi, pm: Non guarderemo in faccia nessuno. Gli sfollati sono 1300Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l'evento oppure se qualcuno, agendo, ha contribuito a causarlo, ha detto ieri il procuratore Salvatore Vella: l’inchiesta ... tg24.sky.it Niscemi. Frana, esposto per disastro colposo sul tavolo del Procuratore della Repubblica di GelaÈ sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Gela l’esposto-denuncia del Codacons in relazione alla frana verificatasi nel territorio di Niscemi. Con l’atto, l’associazione chiede di accertare se ... libertasicilia.it La frana di Niscemi, il procuratore: “Per ora nessun indagato. Inchiesta partirà dal 1997” La notizia: https://qds.it/frana-niscemi-procuratore-nessun-indagato-inchiesta-partira-1997/ - facebook.com facebook #Frana #Niscemi (CL), da 8 giorni #vigilidelfuoco al lavoro: centinaia gli interventi per il recupero di beni nella zona interdetta. Messi in sicurezza macchinari e attrezzature in 2 scuole, tratte in salvo opere d’arte della chiesa Maria Santissima delle Grazie con x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.