La Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e tre mesi Chiara Petrolini, riconoscendola responsabile della morte del suo secondo bambino. La stessa sentenza ha assolto la donna dall’accusa riguardante il primo neonato. La vicenda ha coinvolto una donna di 22 anni che aveva partorito da sola due bambini e aveva sepolto i corpi nel giardino di casa. Il procuratore ha definito la vicenda come una tragedia senza precedenti.

Riconosciute le attenuanti generiche, la richiesta di 26 anni è stata riformulata da un verdetto di condanna a 24 anni e 3 mesi cui seguiranno 5 anni di libertà vigilata. Chiara è stata assolta, invece, dall'accusa di omicidio e soppressione di cadavere per il primo figlio. Resta, in questo caso, solo l'occultamento. Impossibile dire se quella notte del maggio 2023, Domenico Matteo fosse nato vivo. Oggi avrebbe quasi 3 anni e un fratello venuto al mondo per pochi minuti, nell'agosto del 2024. Angelo Federico sì, respirò, pianse e morì poco dopo dissanguato, prima di essere adagiato in una buca scavata dai cani di Chiara. Qui la ricostruzione della vicenda arrivata alle cronache nell'agosto del 2024.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi per la morte del secondo figlio, assoluzione per il primo neonato. Il procuratore: «Una tragedia che non ha forse precedenti e che resta dolorosa e delicatissima»

Chiara Petrolini: condannata a 24 anni e 3 mesi dalla Corte d'assise di Parma.

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Una raccolta di contenuti

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