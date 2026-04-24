Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, il controllo di Forza Italia passa nelle mani dei suoi figli, che rivestono ruoli di spicco all’interno del partito. Non si tratta di una vera e propria crisi di caduta, ma di un’operazione di atterraggio, con la gestione che si mantiene stabile nonostante i mutamenti. I figli dell’ex leader sono imprenditori di successo e guidano la formazione politica con una presenza forte e decisionale.

Silvio Berlusconi non c’è più, ma i suoi figli – ottimi imprenditori – sono lì che governano Forza Italia dall’alto. Soprattutto dall’alto dei debiti che il partito creato dal Cav ha nei confronti della famiglia Berlusconi. Un dettaglio non secondario, come spiegò bene una volta il filosofo Marcello Pera, già presidente del Senato, già esponente di spicco di Forza Italia, oggi senatore di Fratelli d’Italia: «Forza Italia è un partito del presidente. C’è il presidente e ci sono gli elettori. Piaccia o no, questo partito è nato e morirà così». Ed essendo il partito di Berlusconi nato con Berlusconi, «dipendente dalle intuizioni di Berlusconi oltre che in alcune circostanze dai soldi di Berlusconi, e dai voti di Berlusconi, bisogna rispettarlo per quello che è», aggiunse Pera.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il problema di Forza Italia non è la caduta, ma l’atterraggio

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