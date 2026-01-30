Razzo cinese in caduta sulla Terra | potrebbe colpire anche l’Italia ed è un problema

Un pezzo di razzo cinese sta precipitando incontrollato verso la Terra e potrebbe finire anche sull’Italia. Le autorità monitorano la situazione, ma ancora non si sa se e quando ci sarà il rischio di impatto. La paura è che un pezzo di metallo possa cadere da qualche parte nel nostro Paese.

Un cilindro di metallo corre sopra le nostre teste. Non fa rumore, ma taglia il tempo. Oggi il suo viaggio finisce, e il punto d’arrivo non è scritto: questa incertezza è il vero brivido della giornata. Il secondo stadio del razzo ZQ-3 RB è in rientro incontrollato. Pesa circa 11 tonnellate e misura 12-13 metri. Gli esperti ritengono possibile la presenza di un carico utile fittizio agganciato. Questo aumenta le variabili su come si frammenterà. I Centri Operativi EU SST indicano un rientro centrale alle 10:32 UTC, con un margine di ±3 ore. In Italia la finestra di rientro va quindi dalle 08:32 alle 14:32. 🔗 Leggi su Temporeale.info

Questa mattina, si parla di un razzo cinese da 11 tonnellate che sta per entrare nell’atmosfera e potrebbe cadere in Italia.

Una recente tempesta geomagnetica di livello 4 ha interessato la Terra, con potenziali ripercussioni su reti elettriche e satelliti.

