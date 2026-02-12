Durante le prove per le Olimpiadi 2026, Liu Jiayu, la snowboarder cinese, è caduta violentemente atterrando. La scena è stata ripresa in un video: al momento dell’impatto, la sportiva ha sbattuto testa e collo, con le gambe ancora attaccate alla tavola, restando immobile a terra. La caduta è sembrata spettacolare e pericolosa, e ora si attende di conoscere le sue condizioni di salute.

La tavola di Liu Jiayu ha agganciato la neve in modo innaturale, sbilanciandola in avanti in fase di atterraggio. L'atleta ha perso il controllo ed è finita a terra in maniera violenta, picchiando prima con la spalla sinistra, poi con collo e testa Brutta caduta per Liu Jiayu, l'atleta-snowbo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi 2026, la caduta della snowboarder cinese Liu Jiayu: all'atterraggio picchia testa e collo con gambe aperte attaccate alla tavola e resta immobile - VIDEO

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Minuti di paura alle Olimpiadi di Pechino.

Un brutto incidente si è verificato oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Caduta terribile in discesa per Lindsey Vonn: impatto brutale poco dopo la partenza, gara interrotta, paura tra i presenti; Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo; Lindsey Vonn dopo la caduta agganciata a un cavo e portata via dall'elicottero.

Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41 è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica ... ilmattino.it

Infortunio Michela Moioli (snowboard) alle Olimpiadi, come sta dopo la cadutaCaduta in allenamento per la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli, ma la sua partecipazione alla gara, in programma domani, non é in dubbio. Moioli é scivolata a causa di un errore ... sport.sky.it

Choc alle Olimpiadi di Milano-Cortina: spaventosa caduta per Liu Jiayu e uscita in barella. Come sta ora la snowboarder cinese >> https://buff.ly/m3ZFE6M facebook

Milano Cortina, paura per Liu Jiayu: la snowboarder cade male e viene portata via in barella x.com