Il primo paese coloniale del ventunesimo secolo

Dopo la cattura di Nicolás Maduro, nel paese sudamericano non si è verificata alcuna transizione democratica. Le autorità hanno mantenuto il controllo senza concedere elezioni o cambiamenti istituzionali significativi. La situazione ha portato a una crisi politica e umanitaria, con il governo che continua a esercitare il potere senza opposizioni riconosciute. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione, ma non sono stati adottati interventi decisivi.

Quando il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato una forza d’élite degli Stati Uniti, il 3 gennaio, la prima impressione è stata che non era chiaro se in Venezuela stesse cominciando una transizione democratica. Più di tre mesi dopo il rischio è un altro: il consolidamento di un autoritarismo che si adatta alle circostanze e ha conseguenze globali, una sorta di colonialismo del ventunesimo secolo, un prodotto – collaterale o meno – del corollario di Donald Trump alla dottrina Monroe. È una tela su cui costruire una dittatura perfetta, come ha spiegato per esempio il politologo Steven Levitsky, anche se con delle innovazioni: il regime ha il sostegno esplicito o tacito di una potenza che ancora non definisce chiaramente la sua tabella di marcia per una transizione democratica.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il primo paese coloniale del ventunesimo secolo L’Ascesa della Compagnia delle Indie Orientali | Storia del Colonialismo e delle Grandi Potenze Notizie correlate Mostra e Spettacolo: Ventunesimo SecoloCosa: Il progetto espositivo interdisciplinare Ventunesimo Secolo, un evento che fonde pittura, fotografia, videoarte e performance per superare i... L’intelligenza artificiale ridefinisce il concetto di conoscenza collettiva nel ventunesimo secoloIl 4 febbraio 2026, in un’aula di conferenza a San Francisco, Dario Amodei, fondatore e amministratore delegato di Anthropic, ha presentato un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il primo paese coloniale del ventunesimo secolo; La Francia approva la legge sulle restituzioni ai Paesi d’origine dei beni saccheggiati in epoca coloniale; Cos'è il Greater Israel, piano sionista di dominio coloniale dal Nilo all'Eufrate voluto da Dio e ambito da Netanyahu - VIDEO. Il primo paese coloniale del ventunesimo secoloDopo la cattura di Nicolás Maduro non c’è stata nessuna transizione democratica. E il Venezuela si ritrova allo stesso tempo con un regime autoritario e sotto il controllo degli Stati Uniti Leggi ... internazionale.it La Turchia non è il primo paese a vietare i social network agli adolescenti: misure simili sono già state adottate in Australia e Indonesia, mentre stanno pensando a provvedimenti simili altri paesi, tra cui Spagna, Francia, Austria, Danimarca e Regno Unito - facebook.com facebook La Turchia non è il primo paese a vietare i social agli adolescenti: misure simili sono già state adottate in Australia e Indonesia, mentre stanno pensando a provvedimenti simili altri paesi, tra cui Spagna, Francia, Austria, Danimarca e Regno Unito x.com