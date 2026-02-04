Il 4 febbraio 2026, a San Francisco, Dario Amodei ha mostrato un documento che sta facendo discutere. In un’aula di conferenza, il fondatore di Anthropic ha presentato un saggio di ventimila parole intitolato *The Adolescence of Technology*. Le sue parole mettono in discussione il modo in cui la tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale, cambia il nostro modo di conoscere e condividere le informazioni. La presentazione ha attirato l’attenzione di scienziati, politici e filosofi, tutti pronti a rifletter

Il 4 febbraio 2026, in un’aula di conferenza a San Francisco, Dario Amodei, fondatore e amministratore delegato di Anthropic, ha presentato un documento che ha fatto tremare i tavoli della scienza, della politica e della filosofia: un saggio di ventimila parole intitolato *The Adolescence of Technology*. Non si trattava di un’analisi tecnica, né di una previsione di mercato. Era un allarme. Un grido d’allarme lanciato da uno dei padri dell’intelligenza artificiale moderna, che non teme più il futuro, ma lo teme per il suo stesso successo. Entro il 2027, ha dichiarato Amodei, i cluster di calcolo potranno eseguire milioni di istanze di intelligenza artificiale potente, ognuna con un livello di competenza superiore a quello di un vincitore del premio Nobel. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’intelligenza artificiale ridefinisce il concetto di conoscenza collettiva nel ventunesimo secolo

