Oggi apre a Londra il primo Louis Vuitton Hotel al mondo, situato nel quartiere di Mayfair. L’hotel, pensato per celebrare i 130 anni del celebre monogramma, presenta ambienti a tema e un angolo dedicato al benessere anche per le borse. La struttura rappresenta un nuovo passo nel settore alberghiero di lusso, integrando l’estetica del marchio con servizi esclusivi per gli ospiti.

P er festeggiare i 130 anni del suo celeberrimo Monogram, la maison Louis Vuitton ha deciso di aprire nientemeno che un hotel di lusso nel cuore del quartiere di Mayfair a Londra. Il primo Louis Vuitton Hotel del mondo apre le sue porte proprio oggi, 24 aprile. Nel cuore di Shanghai approda un’immensa nave luminosa, è “The Louis” di Louis Vuitton X Leggi anche › Da Bvlgari a Louis Vuitton, le nuove boutique aperte a Milano rivoluzionano il concetto di shopping Nel Louis Vuitton Hotel, ogni stanza ha il suo Monogram. Per gli amanti del brand “Speedy”, “Keepall”, “Noé”, “Alma” e “Neverfull” evocano subito i nomi dei modelli più desiderati e iconici della maison, che in questa townhouse londinese sono celebrati con sale immersive a loro dedicati.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il primo Louis Vuitton Hotel del mondo apre le sue porte proprio oggi, 24 aprile a Mayfair a Londra. Sale a tema e angolo benessere anche per le borse

Notizie correlate

Il Castello apre le sue porte: aperture straordinarie per 25 aprile e primo maggioCAROVIGNO - In occasione della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, la Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di...

Memoria, anche Casa Moretti apre le sue porteC’è anche Casa Moretti fra le 34 realtà dell’Emilia Romagna che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pietro Beccari: La sfida lifestyle di Louis Vuitton; La mostra Louis Vuitton Objets Nomades torna alla Milano Design Week 2026; Alla Milano Design Week la collezione casa di Louis Vuitton riscopre Pierre Legrain; Design Week: il viaggio continua, ecco cosa aspettarsi.

Louis Vuitton apre il suo primo hotel, il cantiere è un «baule» gigante: quando verrà inaugurato e in che cittàMancano poco meno di due anni all'apertura del primo hotel targato Louis Vuitton. L'albergo sarà inaugurato nel 2026 a Parigi, al 103-111 degli Champs-Élysées. Ma l'aspettativa è già alta: il brand ... ilmattino.it

Louis Vuitton aprirà il suo primo hotel di lusso a ParigiÈ buffo che il più antico ponte di Parigi, quello che attraversa l'Île de la Cité, sia in realtà chiamato il «Ponte Nuovo», monumento storico della Francia e Patrimonio dell'Umanità Unesco. Quel ponte ... vanityfair.it

La Fondation Louis Vuitton a Parigi celebra con una grande retrospettiva il centenario dell’arrivo in Francia dello scultore statunitense Alexander Calder, avvenuto nel 1926, e il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Leggi l'articolo sul sito di #finest - facebook.com facebook