Memoria anche Casa Moretti apre le sue porte

Casa Moretti è tra le 34 strutture dell’Emilia-Romagna che partecipano alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. L’evento si svolge in diverse località della regione e coinvolge istituzioni culturali che aprono al pubblico le proprie sedi. La manifestazione si tiene in un periodo specifico e prevede visite guidate e iniziative dedicate alla memoria storica e alla figura di personalità di rilievo.

C’è anche Casa Moretti fra le 34 realtà dell’ Emilia Romagna che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. L’iniziativa si terrà il 18 e 19 aprile e, per il secondo anno consecutivo, vedrà case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai grandi personaggi. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito a livello planetario, delle quali 150 in Italia. Il pubblico può prenotare la visita sul sito www.casedellamemoria.it, sino al 15 aprile. All’iniziativa sono state invitate ad aderire tutte le case, i luoghi abitati dai grandi, i musei che testimoniano l’attività letteraria, artistica o musicale dei personaggi illustri internazionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Memoria, anche Casa Moretti apre le sue porte Milano Cortina, Casa Airbnb apre le sue porte ad atleti olimpici (e chef stellati)Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) In... Leggi anche: Break on history: domenica 12 aprile casa Quarta apre le porte alla memoria del Salento