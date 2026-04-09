Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattora

Il prezzo del gas ha chiuso a 46,18 euro al megawattora, segnando un aumento rispetto alle scorse ore. Nel frattempo, si osservano notizie riguardanti una possibile tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre si monitora attentamente la situazione nel tratto di mare strategico dello stretto di Hormuz. Questi eventi sembrano influenzare i mercati energetici e i prezzi delle materie prime.

Chiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,9% a 46,18 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Guerra in Iran: prezzo del gas vola sopra i 43 euro al megawattoraMILANO – Il prezzo del gas accelera ancora evola sopra i 40 euro al megawattora, ai massimi da febbraio del 2025, mentre si guarda agli sviluppi in...

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Il prezzo del gas chiude in netto calo a 47,5 euroIl prezzo del gas è sceso come ha fatto il petrolio per le scommesse sulla fine della guerra contro l'Iran. Il contratto future Ttf, che fa da riferimento per il gas europeo, a fine giornata ha perso ... ansa.it

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CITTA’ 30 Nell’ultimo mese, sulle strade italiane, pedoni e ciclisti hanno continuato a pagare il prezzo più alto. Quasi due vittime al giorno, spesso per una causa fin troppo nota: la velocità eccessiva. La copertina di Barbara Cataldi per FuoriTg del 9 aprile 202 - facebook.com facebook

Come spiego da settimane, una crisi di scarsità in un mercato globalizzato si trasforma rapidamente in una crisi di prezzo. "Smussa" gli effetti rispetto ai più acuti, ma li redistribuisce su tutti (e qui siamo in una gravissima crisi energetica, c'è poco da smussare). x.com