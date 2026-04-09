Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattora

Da ilrestodelcarlino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas ha chiuso a 46,18 euro al megawattora, segnando un aumento rispetto alle scorse ore. Nel frattempo, si osservano notizie riguardanti una possibile tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre si monitora attentamente la situazione nel tratto di mare strategico dello stretto di Hormuz. Questi eventi sembrano influenzare i mercati energetici e i prezzi delle materie prime.

Chiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,9% a 46,18 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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