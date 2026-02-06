Radio 24 | Belmondo Carfagna Carone Cartabia ospiti ad Amici e nemici

Sabato mattina, Radio 24 trasmette di nuovo “Amici e nemici” con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Dalle 8.30 alle 10, ospiti come Belmondo, Carfagna, Carone e Cartabia entreranno nel programma, pronti a parlare di temi caldi e attuali. La trasmissione si rivolge a chi vuole ascoltare opinioni diverse e confrontarsi con le voci di personaggi noti.

Sabato 7 febbraio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno Stefania Belmondo (ex fondista, vincitrice di dieci medaglie olimpiche, ultima tedofora alle Olimpiadi invernali di Torino del 2006, tedofora ai giochi di Milano-Cortina 2026 e stasera conduttrice della diretta televisiva dell'inaugurazione dei Giochi), Mara Carfagna (deputata, segretaria di Noi Moderati, è stata ministra per le Pari Opportunità e ministra per il Sud e la Coesione territoriale), Marta Cartabia (già ministra della Giustizia nel governo Draghi e prima donna eletta presidente della Corte costituzionale italiana, oggi docente ordinaria di Diritto costituzionale italiano ed europeo alla Bocconi di Milano), Martina Carone (tra le altre cose direttrice della comunicazione di QuorumYoutrend e docente di Analisi dei media all'Università di Padova).

