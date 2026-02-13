Radio 24 | Capizzi Leonardi Pregliasco e Verdelli ospiti ad Amici e nemici

Il giornalista Capizzi, insieme a Leonardi, Pregliasco e Verdelli, partecipa a “Amici e nemici” su Radio 24, perché vogliono discutere delle sfide attuali dell’informazione italiana. La trasmissione andrà in onda sabato 14 febbraio, dalle 8.30 alle 10, condotta da Marianna Aprile e Daniele Bellasio. In questa puntata, gli ospiti affronteranno temi come la disinformazione e il ruolo dei media nel tempo di crisi.

Sabato 14 febbraio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno Marco Leonardi (docente ordinario di Economia politica all’Università Statale di Milano), Lorenzo Pregliasco (co-fondatore e direttore responsabile di YouTrend), Carlo Verdelli (giornalista e scrittore, editorialista del Corriere della Sera), Lia Capizzi (giornalista sportiva, telecronista, conduce il programma Mountain Zone Cortina su Eurosport). Dopo i consueti editoriali di apertura, dalle 8.45 circa sarà ospite del programma Marco Leonardi, autore insieme a Leonzio Rizzo del recente saggio Il prezzo nascosto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Radio 24: Capizzi, Leonardi, Pregliasco e Verdelli ospiti ad Amici e nemici Approfondimenti su radio capizzi Radio 24: Belmondo, Carfagna, Carone, Cartabia ospiti ad Amici e nemici Sabato mattina, Radio 24 trasmette di nuovo “Amici e nemici” con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Radio 24: Bentivoglio, Bindi, Carone, Gaggi e Gullo ospiti ad «Amici e nemici» Continuiamo i Live di Febbraio con i Jam Radio e le loro Covers Rock/Pop anni '80>'00 !!!... Venerdì 13/02 ore 22,30.. Valentina Capizzi, Luca Carlomagno, Aldo Bulgheroni, Fabrizio Cerutti, Italo Graziana. - facebook.com facebook