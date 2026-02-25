Monteforte Irpino | ricorso opposizione Tar dispone il riconteggio delle schede elettorali

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie la richiesta: l’amministrazione commenta e prosegue l’attività istituzionale A Monteforte Irpino si procederà al riconteggio delle schede elettorali. La decisione del Tribunale amministrativo regionale interviene nell’ambito del ricorso presentato dall’opposizione e si inserisce nell’iter previsto dalla normativa amministrativa in presenza di contestazioni formali. A commentare il provvedimento è stato il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, che ha richiamato il carattere ordinario della procedura.«La decisione del Tar, un normale riconteggio delle schede, prosegue l’iter che scaturisce dal ricorso effettuato dall’opposizione. Se ci sono dubbi su irregolarità formali, è giusto che gli organi deputati facciano i dovuti controlli», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

