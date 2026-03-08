Slitta udienza per il poliziotto Cinturrino i legali | Per l'allarme bomba non abbiamo avuto accesso al fascicolo

L'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano, prevista per discutere la richiesta di arresti domiciliari per il poliziotto Cinturrino, è stata rinviata alla settimana prossima. I legali dell'uomo hanno dichiarato di non aver avuto accesso al fascicolo relativo all'allarme bomba, motivo del rinvio. La decisione è stata confermata durante la sessione odierna.

È slittata alla settimana prossima l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano per discutere la richiesta di arresti domiciliari per il poliziotto Cinturrino. I suoi legali avrebbero bisogno di più tempo per leggere e studiare il fascicolo.