Piano comunale di gestione del verde pubblico giovedì 23 la presentazione all' Università Cattolica

Il prossimo giovedì 23 aprile, presso la Sala Piana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà un convegno dedicato al piano comunale di gestione del verde pubblico di Piacenza. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ordine provinciale dei Dottori, si svolgerà dalle 9 alle 13. Durante l’incontro, saranno presentati i dettagli del piano e si discuterà delle strategie per la cura e la manutenzione delle aree verdi della città.