Piano comunale di gestione del verde pubblico giovedì 23 la presentazione all' Università Cattolica
Il prossimo giovedì 23 aprile, presso la Sala Piana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà un convegno dedicato al piano comunale di gestione del verde pubblico di Piacenza. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ordine provinciale dei Dottori, si svolgerà dalle 9 alle 13. Durante l’incontro, saranno presentati i dettagli del piano e si discuterà delle strategie per la cura e la manutenzione delle aree verdi della città.
Focus sul Piano di gestione del verde pubblico di Piacenza: l'appuntamento è per giovedì 23 aprile, dalle 9 alle 13, quando la Sala Piana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà il convegno promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Ordine provinciale dei Dottori.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: “Pressappochismo e oscurità. Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell’Ass.ra Lucia Aprile”Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: "Pressappochismo e oscurità.
Leggi anche: Manutenzione del verde pubblico, Cattolica si prepara alla Pasqua tra fioriture e sfalci
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Università Cattolica lancia Piano Strategico per scrivere il futuro dell’Ateneo; Contro rischio allagamenti manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento acque meteoriche Ventena; Fondi pensione aperti, ecco i migliori per rendimenti e costi; Università Cattolica: il Rettore Beccalli incontra Papa Leone XIV.
Università Cattolica: presentato il Piano strategico con rettore Beccali e mons. Delpini. Scrivere insieme il futuroÈ proprio della tradizione cristiana e dell’identità cattolica far germogliare nel presente la responsabilità di guardare alla realtà con realismo, di reagire al fatalismo, di propiziare una coralità ... agensir.it
Università Cattolica: rettore Beccalli illustra il Piano strategico. Un luogo di esperienza del sapere e non solo di trasmissione del sapereUn Piano strategico innovativo, pensato attraverso un processo condiviso, iniziato 9 mesi fa, e caratterizzato da 34 workshop tematici, cui hanno aderito 665 membri della comunità, dalle 1.711 person ... agensir.it
Nel pomeriggio, di ritorno da #Douala, #LeoneXIV farà tappa all’Università cattolica dell’#Africa centrale, istituzione presente nei sei Paesi dell’area. Il rettore padre Thomas Bienvenu Tchoungui: seguendo Sant’Agostino, nostro patrono, lavoriamo perché la c - facebook.com facebook
Nel pomeriggio, di ritorno da #Douala, #LeoneXIV farà tappa all’Università cattolica dell’ #Africa centrale, istituzione presente nei sei Paesi dell’area. #papaincamerun Leggi l’articolo x.com