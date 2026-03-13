Il portiere Alisson potrebbe trasferirsi alla Juventus, e la chiave della trattativa è il tecnico Spalletti, che conosce bene il giocatore dai tempi della Roma. Se ci sarà un’apertura da parte della società, l’affare potrebbe sbloccarsi rapidamente. Al momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli definitivi sul futuro del giocatore.

Tutte le strade portano ad Alisson. È un momento di riflessione alla Juve, di analisi profonda per tracciare una nuova strada per il successo. Alla Continassa vogliono evitare l’ennesimo tentativo a vuoto e nell’idea di avviare un nuovo ciclo – questa volta con più struttura rispetto agli ultimi anni – sono pronti a rimescolare le carte sul tema portiere. Di Gregorio non ha convinto, Perin in diverse circostanze ha lasciato trasparire l’intenzione di andar via per giocare: la dirigenza è al lavoro per trovare la soluzione migliore, la più affidabile possibile. Alisson è diventata un’idea nel momento in cui sull’estremo difensore del Liverpool si è fatta spazio l’idea che possa non essere più centrale nel progetto dei Reds: il portiere ha il contratto fino al 2027, quindi nessuna necessità di cambiare aria nell'immediato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alisson-Juve, si può. E la carta decisiva si chiama Spalletti: i retroscena

Articoli correlati

Elkann chiama Spalletti: cosa si sono detti i due dopo la vittoria della Juventus in casa del Sassuolo. Il retroscenaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Spalletti Juve, ieri incontro alla Continassa con Elkann: per la prima volta si è parlato concretamente di futuro! I retroscenaCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.

Una selezione di notizie su Alisson Juve si può E la carta decisiva...

Temi più discussi: Alisson tra il Liverpool e le voci su Inter e Juventus: l'idea del giocatore in vista della prossima stagione; Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea...; Sfida tra Juve e Inter per Alisson? Il brasiliano accostato alle big di Serie A; Calciomercato Inter, piace Alisson per il post-Sommer: i dettagli e la concorrenza della Juve.

Alisson Juve, infortunio per l’obiettivo di mercato: il portiere del Liverpool è costretto a fermarsi. Le sue condizioniAlisson Juve: il portiere si ferma per un fastidio fisico saltando la gara col Galatasaray, mentre i bianconeri valutano il suo profilo per l’estate La Juventus monitora con attenzione la situazione l ... juventusnews24.com

Romano: Futuro Alisson? Cosa mi risulta su Inter e Juve e dal suo entourage filtra che…Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto così chiarezza sul futuro del portiere brasiliano Alisson ... msn.com

Alisson avrebbe intenzione di salutare il Liverpool al termine del suo contratto nel 2027, ma una partenza alla fine di questa stagione non sarebbe da escludere. Sul portiere brasiliano sarebbe forte il pressing di Juventus e Inter, club che cercano un profilo - facebook.com facebook

#Alisson via da Liverpool Cosa filtra sull’obiettivo #Juve x.com