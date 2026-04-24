Il tecnico dell’Inter sta per conquistare il suo primo scudetto, ma ha già subito critiche pesanti: viene definito “il peggiore d’Italia” in un commento che ha fatto discutere. La stagione era iniziata senza grandi aspettative, con due sconfitte che avevano fatto insorgere dubbi sulla sua gestione. Nonostante questo, la squadra si appresta a chiudere il campionato con il titolo in tasca, nonostante le accuse rivolte all’allenatore.

di Bruno De Santis Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu si appresta a vincere lo scudetto al primo tentativo, ma non mancano gli attacchi Una partenza in sordina, con quelle due sconfitte che facevano presagire il peggio. Cristian Chivu però ha impiegato poco per entrare nella testa e nei cuori dei suoi giocatori prima e dei tifosi poi. Lo scudetto è ormai in arrivo, si tratta soltanto di capire quando ci sarà la festa, così come è già arrivata anche la finale di coppa Italia: l’ Inter può chiudere l’anno con il doblete, archiviando così definitivamente le delusioni della scorsa stagione. Un campionato praticamente perfetto dopo l’inizio al rallentatore, un dominio assoluto che ha stroncato le velleità degli avversari, tenendoli lontani in classifica anche quando la squadra ha rifiatato un attimo dopo l’eliminazione dalla Champions.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - “Il peggiore d’Italia”: bordata pesantissima contro Chivu

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