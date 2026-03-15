L'Inter affronta l'Atalanta con alcune difficoltà, dopo il derby e con diversi giocatori sotto pressione. Chivu riceve critiche per le sue scelte durante la partita, mentre Thuram si distingue come il più deludente tra i nerazzurri. La sfida si è conclusa con un pareggio a San Siro, evidenziando le tensioni e le problematiche dei biancazzurri in questa fase della stagione.

Inter News 24 Inter Atalanta, Chivu bocciato per la gestione della sfida pareggiata ieri pomeriggio a San Siro: le pagelle. Il pareggio di San Siro contro l’Atalanta lascia l’amaro in bocca non solo per gli episodi arbitrali, ma anche per una condizione atletica e mentale apparsa opaca. Secondo le pagelle del Corriere dello Sport, l’ Inter di Cristian Chivu sta pagando il contraccolpo psicologico del derby, mostrando segni di stanchezza che hanno impedito di blindare i 68 punti con una vittoria. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Atalanta, squadra nerazzurra appesantita dopo il derby. Il tecnico rumeno riceve un 5.5: le perplessità dei quotidiani si concentrano sulla gestione delle sostituzioni e su una squadra apparsa priva della solita sicurezza sin dal primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, nerazzurri appesantiti dopo il derby: Chivu bocciato sui cambi, Thuram è il peggiore

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