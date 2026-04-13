Durante una partita importante, l’Inter ha conquistato una vittoria a Como con una rimonta decisiva, rafforzando la sua posizione in classifica. Dopo il match, l’ex calciatore e attuale dirigente ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato attenzione, rivolgendosi in modo diretto a l’allenatore del Napoli e ai rappresentanti delle altre squadre coinvolte. Le sue parole hanno attirato l’interesse dei media e dei tifosi, creando dibattito nel mondo del calcio.

L’Inter vince a Como con una grande rimonta e ipoteca lo Scudetto, e nel post-partita C ristian Chivu non ha perso occasione per lanciare una vera e propria bordata a Conte e al suo Napoli (oltre che al Milan e ad Allegri). Il tecnico rumeno ha infatti punzecchiato il tecnico leccese, reo secondo lui di usare troppo l’alibi dell’obiettivo quarto posto alla domanda su una possibile rincorsa verso il titolo. Le parole di Chivu. Alla domanda se il campionato si possa ormai considerare chiuso, Chivu ha lanciato una frecciatina ai suoi colleghi: “Se si è chiusa la lotta scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione in Champions e dico che siamo contenti che ci stiamo avvicinando all’obiettivo Champions.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Chivu, che bordata a Conte e al Napoli: avete sentito cosa ha detto?

Avete sentito cosa ha detto Lorena Bianchetti in diretta? Che gaffe! C’è chi tuona «Figuraccia come Petrecca!»Una carriera costruita in oltre trent’anni di programmi dedicati alla fede e alla spiritualità, eppure è bastato un lapsus in diretta per scatenare...

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