Fondi pubblici al film del sottosegretario Cannella | interrogazioni di Pd e M5S

Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno presentato interrogazioni al Ministero della Cultura riguardo ai fondi pubblici assegnati a un film diretto dal sottosegretario Cannella. Le richieste di chiarimento riguardano la provenienza e l’utilizzo di risorse pubbliche destinate alla produzione cinematografica. La questione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, che chiedono maggiori dettagli sui criteri di assegnazione dei finanziamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dubbi sui finanziamenti: richiesta di chiarimenti al Ministero della Cultura. I deputati del Partito Democratico membri della Commissione Cultura della Camera hanno presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero della Cultura per fare piena luce sulla vicenda emersa da un’inchiesta giornalistica. Al centro della questione, il finanziamento pubblico di un film legato al neo sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella. Secondo quanto riportato, il progetto cinematografico deriva da un romanzo scritto dallo stesso Cannella, già assessore e vicesindaco di Palermo. Il finanziamento al centro delle polemiche. Il romanzo sarebbe stato successivamente adattato in sceneggiatura e presentato alla commissione incaricata di valutare i progetti cinematografici da finanziare.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fondi pubblici al film del sottosegretario Cannella: interrogazioni di Pd e M5S Notizie correlate Leggi anche: Film su Regeni, tre interrogazioni contro il no ai fondi pubblici Leggi anche: Fondi al film del sottosegretario: polemica per 600.000 euro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: IL FINANZIAMENTO PUBBLICO E (È) LA CRISI DEL CINEMA ITALIANO; Giulio Regeni, la madre sul no ai fondi al film: abituati alle ingiustizie; Le Iene: PECORARO: Dove finiscono i finanziamenti al cinema? Video; Il film del sottosegretario FdI alla Cultura finanziato dal ministero con 600 mila euro. Il docufilm su Rossellini finalista ai David, ma escluso dai fondi pubbliciIl documentario Roberto Rossellini - Più di una vita, diretto da Ilaria de Laurentiis e finalista ai David di Donatello nella categoria Miglior Documentario, si trova al centro di un acceso dibattit ... it.blastingnews.com Dove finiscono i finanziamenti al cinema?Con l'Italia esclusa dai concorsi di Cannes e Berlino, Gaetano Pecoraro indaga sulla gestione dei fondi pubblici nel cinema. Mentre opere su temi civili, come il film su Giulio Regeni, restano senza s ... iene.mediaset.it Fotovoltaico nel Casertano, truffa sui fondi pubblici: sequestri per oltre 55 milioni https://ebx.sh/xQsVr5 facebook 3,5 miliardi di euro l’anno. Finanziamenti pubblici. Agevolazioni fiscali. Gestione di fondi e strutture. Il sistema sindacale italiano è molto più complesso di quanto sembri. In questo libro Stefano d’Errico lo analizza, punto per punto. bit.ly/sindacatospa x.com