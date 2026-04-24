Il neo sottosegretario alla Cultura e vicesindaco di Palermo si trova coinvolto in una vicenda riguardante i finanziamenti del Ministero della Cultura destinati ai film. In particolare, è stato sollevato il caso di un documentario su Giulio Regeni escluso dai contributi pubblici, mentre altri film considerati meritevoli hanno ricevuto il sostegno economico. La vicenda ha attirato l’attenzione già nei primi giorni di insediamento del nuovo incarico.

Nemmeno il tempo di insediarsi come sottosegretario alla Cultura (e vicesindaco di Palermo) Giampiero Cannella è già finito al centro di un caso, già noto: quello dei contributi erogati dal Mic ai film considerati meritevoli, dai quali è stato escluso il documentario su Giulio Regeni. Come ha ricostruito da La Stampa, la commissione ministeriale ha infatti finanziato con 600 mila euro il film Tf45 – Kilo Point, tratto dal quasi omonimo romanzo Task Force 45 – Scacco al califfo, scritto proprio dal meloniano Cannella. Il regista è stato elogiato da Meloni per un film sulle foibe. La pellicola, così come il romanzo da cui è stata tratta la sceneggiatura, racconta le operazioni di un’élite delle forze armate italiane contro il network terroristico di Al Qaeda, Isis e talebani in Afghanistan.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il caso del film del neo sottosegretario Cannella finanziato dal Mic

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