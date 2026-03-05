Tratta di transgender dal Brasile la testimone al processo | Il passaggio da Napoli la magia nera e il sesso

Durante un processo si è ascoltata la testimonianza di una donna brasiliana coinvolta in un traffico di persone transgender. La testimone ha raccontato che le vittime provenivano dal Brasile, arrivavano in Italia passando da Napoli, e poi venivano portate a Castel Volturno dove venivano costrette a prostituirsi. La testimonianza ha fornito dettagli sui percorsi e le condizioni delle vittime.

Una testimone racconta in aula il sistema di tratta che portava persone transgender dal Brasile in Italia. Secondo l’accusa, le vittime arrivavano a Milano e venivano poi trasferite a Napoli prima di essere condotte a Castel Volturno. L’inchiesta è coordinata dalla Dda di Napoli Le vittime arrivavano in Italia dal Brasile e venivano fatte transitare da Napoli prima di essere portate a Castel Volturno e costrette a prostituirsi. È uno dei passaggi emersi nel processo in corso sulla presunta organizzazione criminale accusata di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione transgender. A raccontarlo in aula è stata una delle presunte vittime, una prostituta transgender indicata con il nome di "Agata". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sesso e magia nera, 'Agata': "Venivamo comprate e portate in Italia da Pamela"La prostituta transgender sulla pratica 'religiosa' del Candomblé: "C'erano riti per ingraziarsi la fortuna e quelli di morte" “Abitavo a Castel...

Leggi anche: Uomo travolto e ucciso vicino al centro commerciale, il testimone: «L'auto nera gli è passata più volte sopra». Poi la fuga e l'incidente

Approfondimenti e contenuti su Tratta di transgender dal Brasile la....

Discussioni sull' argomento Transvestigation: anatomia di un’ossessione; Aggredita con insulti e sputi perché sono transgender. Viktoria e la legge che non c’è; La libertà di essere delle persone transgender cristiane; L’Europa contro le pratiche di conversione.

Tratta di transgender dal Brasile, la testimone al processo: Il passaggio da Napoli, la magia nera e il sessoLe vittime arrivavano in Italia dal Brasile e venivano fatte transitare da Napoli prima di essere portate a Castel Volturno e costrette a prostituirsi. È uno dei passaggi emersi nel processo in corso ... napolitoday.it

L'apertura del giornale, ora: https://fanpa.ge/RIMmf . (Ma il Governo perché tace e non s'indigna, e non cerca i colpevoli Ah, come dite Si tratta di una questione di specchi Può darsi) - facebook.com facebook

Congratulazioni a Stefano Scarpetta, nuovo Capo Economista dell’OCSE! Si tratta di una nomina che rafforza l’Italia anche in questa organizzazione economica internazionale per la credibilità e la autorevolezza delle nostre posizioni nei principali fori multilat x.com