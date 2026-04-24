Nella notte, il Napoli ha recuperato tutto in una partita che ha visto un partigiano e un tiro a bersaglio legato al nome di Maradona. Il calcio si è dimostrato uno sport di emozioni forti, dove i risultati arrivano spesso in modo inaspettato, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e i conti con il destino ancora aperti. La squadra ha dimostrato di saper reagire, conquistando nuovamente il proprio spazio in campionato.

Il calcio, quello vero, non è fatto di schemi sulla lavagna, ma di morsi allo stomaco e conti sospesi con il destino. Al Maradona, il Napoli ha smesso di chiedere permesso e ha iniziato a prendersi ciò che la sfortuna e i ritardi avevano provato a scippargli. Si toglie un centrocampista per liberare l’arena ai piedi che sanno colpire. Il Partigiano Scott libera il Napoli: due tiri, un gol e l’urlo della Resistenza. Nel cuore della battaglia è spuntato lui, Scott McTominay, il Partigiano azzurro, che liberato finalmente dalle catene di un centrocampo troppo affollato ha lanciato l’urlo della Resistenza, dimostrando che anche sotto la maschera di ferro di Conte può battere un cuore che danza.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Partigiano Scott e il tiro a bersaglio del Maradona: il Napoli si riprende tutto in una notte

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