Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso il 24 aprile 2026, Caterina si mostra delusa per gli eventi recenti, mentre Greta rivolge una minaccia alla Contessa. La puntata, in programmazione alle 16, si concentra su queste tensioni tra i personaggi principali, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze delle loro azioni. La vicenda si svolge nel contesto della soap opera, che prosegue con le sue trame quotidiane.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 24 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Grazie al supporto di Mimmo Agata deciderà di tornare a Firenze, intanto Caterina dovrà affrontare una grande delusione. Non sarà Caterina a vincere il concorso dell’ALMAT bensì un'allieva che ha presentato il bozzetto che lei aveva scartato. Nel frattempo Delia e Botteri si prepareranno a rivelare a Teo che hanno deciso di sposarsi, succederà però qualcosa che potrebbe rischiare di mandare a monte tutto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 aprile 2026: Caterina delusa, Greta minaccia la Contessa

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